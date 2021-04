Cosa ha intenzione di fare la Lega con la sfiducia a Speranza? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Salvini Cosa ha intenzione di fare con la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d’Italia per il ministro della Salute Speranza? Ieri il leader della Lega ha rilasciato una dichiarazione sibillina. Ma il suo campo di azione politica nel governo gli permette davvero di votare sì? “Una Cosa alla volta, oggi abbiamo lavorato innanzitutto su un piano da 200 miliardi, poi abbiamo sancito il principio che, se la situazione migliora, si cambia e bisogna togliere il coprifuoco. Domani èun altro giorno”. aveva spiegato ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, sulla mozione di sfiducia al ministro Roberto Speranza presentata da Fdi, aggiungendo un tocco di suspense riguardo a come agirà la Lega: “Prima ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Salvinihadicon la mozione dipresentata da Fratelli d’Italia per il ministro della Salute? Ieri il leader dellaha rilasciato una dichiarazione sibillina. Ma il suo campo di azione politica nel governo gli permette davvero di votare sì? “Unaalla volta, oggi abbiamo lavorato innanzitutto su un piano da 200 miliardi, poi abbiamo sancito il principio che, se la situazione migliora, si cambia e bisogna togliere il coprifuoco. Domani èun altro giorno”. aveva spiegato ieri il leader della, Matteo Salvini, sulla mozione dial ministro Robertopresentata da Fdi, aggiungendo un tocco di suspense riguardo a come agirà la: “Prima ...

Advertising

NeunUndZwanzig_ : RT @elljtachi: #KAKASHI: “Volete che mi presenti? Mi chiamo Kakashi Hatake, non ho nessuna intenzione di dirvi cosa mi piace e cosa non mi… - sweetxyurio : RT @elljtachi: #KAKASHI: “Volete che mi presenti? Mi chiamo Kakashi Hatake, non ho nessuna intenzione di dirvi cosa mi piace e cosa non mi… - bcksbrns : RT @elljtachi: #KAKASHI: “Volete che mi presenti? Mi chiamo Kakashi Hatake, non ho nessuna intenzione di dirvi cosa mi piace e cosa non mi… - acartoonsfan : RT @elljtachi: #KAKASHI: “Volete che mi presenti? Mi chiamo Kakashi Hatake, non ho nessuna intenzione di dirvi cosa mi piace e cosa non mi… - mvrleh : RT @elljtachi: #KAKASHI: “Volete che mi presenti? Mi chiamo Kakashi Hatake, non ho nessuna intenzione di dirvi cosa mi piace e cosa non mi… -