Cartabianca sfora, Mannoni sbotta: «Inqualificabile ritardo per vedere i giochini di Art Attack» – Video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maurizio Mannoni, Linea Notte Cartabianca sfora e Maurizio Mannoni sbotta a Linea Notte. Il copione si ripete ancora una volta, stavolta però con toni particolarmente irritati da parte del conduttore dell’approfondimento di terza serata, che se l’è presa in particolare per uno slot del talk show che lo precedeva in cui erano stati eseguiti degli esperimenti ‘fai da te’ sul tema Covid. Le simulazioni del fisico Valerio Rossi Albertini, che avevano ulteriormente allungato la durata del programma di Bianca Berlinguer, hanno innervosito Mannoni, il quale le ha derubricate in malo modo. Il giornalista, in apertura di Linea Notte, ha infatti polemizzato: “Andiamo in onda con un ingiustificabile ritardo, oltretutto per vedere i giochini ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maurizio, Linea Nottee Maurizioa Linea Notte. Il copione si ripete ancora una volta, stavolta però con toni particolarmente irritati da parte del conduttore dell’approfondimento di terza serata, che se l’è presa in particolare per uno slot del talk show che lo precedeva in cui erano stati eseguiti degli esperimenti ‘fai da te’ sul tema Covid. Le simulazioni del fisico Valerio Rossi Albertini, che avevano ulteriormente allungato la durata del programma di Bianca Berlinguer, hanno innervosito, il quale le ha derubricate in malo modo. Il giornalista, in apertura di Linea Notte, ha infatti polemizzato: “Andiamo in onda con un ingiustificabile, oltretutto per...

Advertising

zurvenia : RT @playblogtv: #Mannoni contro #BiancaBerlinguer #cartabianca chiude in ritardo e sfora le 24:10 senza le scuse della presentatrice e il… - LoveMi66833922 : Ho riso di gusto ieri sera...?????? Cartabianca sfora, Mannoni infuriato: 'In onda per senso di responsabilità' - sotirias : RT @sofiamuschio: Ancora una volta #cartabianca sfora di parecchio la mezzanotte. Solidarietá per #Mannoni: Chiediamo a @RaiTre di contener… - playblogtv : #Mannoni contro #BiancaBerlinguer #cartabianca chiude in ritardo e sfora le 24:10 senza le scuse della presentatri… - sofiamuschio : Ancora una volta #cartabianca sfora di parecchio la mezzanotte. Solidarietá per #Mannoni: Chiediamo a @RaiTre di co… -