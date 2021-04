Bitcoin: ecco l’investimento che sta risultando vincente (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un investimento in Bitcoin effettuato da una importante azienda risulta essere vincente per le sue finanze al momento. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e il perché. Monete in Bitcoin – Getty ImagesNel mondo delle criptovalute i Bitcoin si stanno facendo strada sempre di più. Il loro successo è incentivato anche dal fatto che molti volti noti appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione si stiano interessando a questo settore. Giusto per citare alcuni esempi, si ricordi Mike Tyson che ci ha messo letteralmente la faccia, pubblicizzando le banconote di un wallet digitale. Ma c’è anche Snoop Dogg che ha deciso di guadagnare usando questo tipo di moneta dai suoi album e Lionel Messi che ha effettuato un investimento in criptovalute. Ad oggi, però, c’è una società che ha ... Leggi su kronic (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un investimento ineffettuato da una importante azienda risulta essereper le sue finanze al momento. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e il perché. Monete in– Getty ImagesNel mondo delle criptovalute isi stanno facendo strada sempre di più. Il loro successo è incentivato anche dal fatto che molti volti noti appartenenti al mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione si stiano interessando a questo settore. Giusto per citare alcuni esempi, si ricordi Mike Tyson che ci ha messo letteralmente la faccia, pubblicizzando le banconote di un wallet digitale. Ma c’è anche Snoop Dogg che ha deciso di guadagnare usando questo tipo di moneta dai suoi album e Lionel Messi che ha effettuato un investimento in criptovalute. Ad oggi, però, c’è una società che ha ...

Advertising

Valerio59784405 : JP Morgan, ecco il fondo in Bitcoin per i clienti private - LG_lucageronimi : Ecco il mio studio sulle risorse utilizzate per la produzione di #bitcoin Assumptions: Dati energetici per paese fo… - noellemanie1 : Ecco perché voi parlate di Bitcoin #Massoneria #AscoltiTv #Bertolaso #COVID19 #DDLZan (c'è di mezzo il Chameleon ) - sonostorie : RT @mastrobradipo: 'Fate lo sciopero della fame! Donate in bitcoin!'. Ecco come il deepfake di Leonid #Volkov, braccio destro di #Navalny,… - mastrobradipo : 'Fate lo sciopero della fame! Donate in bitcoin!'. Ecco come il deepfake di Leonid #Volkov, braccio destro di… -

Ultime Notizie dalla rete : Bitcoin ecco Cosa significa e cosa sono gli NFT? ... che si può scambiare in maniera digitale pagandola con le criptovalute come bitcoin ed ethereum. L'... Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito, in particolare sul significato del termine facendo ...

Facebook ha davvero comprato Bitcoin? Ecco cosa c'è di vero Facebook investe in Bitcoin: ecco come potrebbe aver fatto La pubblicazione della trimestrale e la conference call di commento dei conti del primo trimestre 2021 sono lo snodo decisivo per ...

Facebook ha davvero comprato Bitcoin? Ecco cosa c'è di vero BorsaInside Solana, un hackathon dedicato a web3, DeFi e NFT La Solana Foundation sta lanciando il Solana Season Hackathon con cui premierà i migliori progetti Web3, DeFi o in ambito NFT. Il montepremi è da 1 milione di dollari. Si tratterà di una competizione ...

Non Fungible Tokens: che cosa sono gli NFT (contenuti digitali intangibili), la storia e gli esempi Gli NFT, contenuti digitali intangibili, sono già oggetto di investimento nel gaming, nell'arte e nella musica. Tutto sui "token" nati dalla blockchain ...

... che si può scambiare in maniera digitale pagandola con le criptovalute comeed ethereum. L'...tutto quello che c'è da sapere in merito, in particolare sul significato del termine facendo ...Facebook investe income potrebbe aver fatto La pubblicazione della trimestrale e la conference call di commento dei conti del primo trimestre 2021 sono lo snodo decisivo per ...La Solana Foundation sta lanciando il Solana Season Hackathon con cui premierà i migliori progetti Web3, DeFi o in ambito NFT. Il montepremi è da 1 milione di dollari. Si tratterà di una competizione ...Gli NFT, contenuti digitali intangibili, sono già oggetto di investimento nel gaming, nell'arte e nella musica. Tutto sui "token" nati dalla blockchain ...