Biesse | assemblea approva bilancio e nomina nuovo CdA

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’di, multinazionale quotata sul segmento STAR e attiva nella tecnologia per la lavorazione di legno, vetro, pietra, plastica e metallo, hato ildi Esercizio al 31/12/2020,to la Relazione sulla Remunerazione riferimento 2020, destinato il risultato di esercizio 2020 e deliberato sula composizione del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale. Ilconsolidato al 31 Dicembre 2020 ha mostrato ricavi netti di 578,8 milioni di euro (-18% rispetto al pari periodo del 2019), un EBITDA pari a 56 milioni di euro (-27% rispetto al pari periodo del 2019) con incidenza del 9,7% e un utile netto di 2,5 milioni di euro (-81,1% rispetto al pari periodo del 2019) con incidenza 0,4% tax rate 23,8% (precedente 44,5%). Il ...

ilmessaggero.it

