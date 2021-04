Beautiful | qual è la vera malattia di Sally?

Advertising

cerquami : Io e mia mamma stiamo litigando su Beautiful. Mamma sostiene di vedere la soap da fine degli anni 80. Prima che io… - MaddalenaDicec1 : RT @nonstocalma: Giulia spacca sempre però aveva già ballato sei bellissima quindi non capisco qual è stato il senso di beautiful. Basta pa… - nonstocalma : Giulia spacca sempre però aveva già ballato sei bellissima quindi non capisco qual è stato il senso di beautiful. B… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful qual

... grazie ai sospetti di Flo, la quale scopreè il suo vero scopo Pubblicato su 28 Aprile 2021 Le puntate diattualmente in onda in Italia vedono al centro della scena Sally e Wyatt . La ...Anticipazioni: Katie promette a Sally di mantenere il segreto sulla sua malattia Le ... purtroppo la giovane Spectra dove fare i conti con gravi problemi di salute , non è chiaro ancora...La diagnosi di malattia terminale di Sally ha lasciato i fan di Beautiful con l'amaro in bocca. Katie ha cercato di spronarla a reagire, magari sottoponendosi a qualche cura sperimentale. Sia Sally ch ...Nelle prossime puntate viene fuori la verità sul piano messo in atto dalla Spectra, grazie ai sospetti di Flo, la quale scopre qual è il suo vero scopo ...