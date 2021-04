Basket, Mondiali Under 19 2021: Italia presente al femminile, sorteggio duro con Stati Uniti e Australia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono Stati effettuati da poco, a Berlino, i sorteggi dei due Mondiali Under 19 che si svolgeranno quest’estate, a Riga (Lettonia) per quanto riguarda il settore maschile e a Debrecen (Ungheria) per quel che concerne invece il femminile. 16 le squadre al via per ciascuno degli eventi. A causa dell’impatto della pandemia di Covid-19, nel 2020 solo le formazioni africane si sono qualificate tramite tornei continentali; per il resto è stato utilizzato il criterio del ranking mondiale apposito. L’Italia è presente con la formazione femminile, e possiede anche una virtuosa base, che è un’ampia fetta del gruppo che ha vinto sia gli Europei Under 16 che quelli Under 18 nel 2018 e 2019. Le azzurre sono state sorteggiate con due delle scuole ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sonoeffettuati da poco, a Berlino, i sorteggi dei due19 che si svolgeranno quest’estate, a Riga (Lettonia) per quanto riguarda il settore maschile e a Debrecen (Ungheria) per quel che concerne invece il. 16 le squadre al via per ciascuno degli eventi. A causa dell’impatto della pandemia di Covid-19, nel 2020 solo le formazioni africane si sono qualificate tramite tornei continentali; per il resto è stato utilizzato il criterio del ranking mondiale apposito. L’con la formazione, e possiede anche una virtuosa base, che è un’ampia fetta del gruppo che ha vinto sia gli Europei16 che quelli18 nel 2018 e 2019. Le azzurre sono state sorteggiate con due delle scuole ...

