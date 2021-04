Amici, Elena D’Amario torna single: “È difficile trovare l’amore” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Elena D’Amario è tornata single. A confermarlo ci ha pensato la diretta interessata durante l’intervista rilasciata ad Amici Specials. Durante il format, infatti, Aka7even ha colto l’occasione per chiedere alla ballerina come riuscisse a far conciliare gli impegni sentimentali vista la sua movimentata carriera in giro per il mondo. E proprio in quel momento la … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 aprile 2021)ta. A confermarlo ci ha pensato la diretta interessata durante l’intervista rilasciata adSpecials. Durante il format, infatti, Aka7even ha colto l’occasione per chiedere alla ballerina come riuscisse a far conciliare gli impegni sentimentali vista la sua movimentata carriera in giro per il mondo. E proprio in quel momento la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Elena D’Amario di nuovo single ad Amici ha rivelato: “Ho fatto delle scelte” - #Elena #D’Amario #nuovo #single… - elena_villa__ : RT @SalvoAmatoStan: Guardatelo, come potete dargli della cattiva persona??? Che bello il #TeamCaffetteria????. Pari e veri amici. https://… - provinciasulcis : Uno spazio tutto per loro organizzato dal comune di Quartu Sant'Elena, per i compagni più fedeli dell'uomo: i cani,… - elena_mozzetti : RT @speriamobenee: pure per la danza ma vabbè sti cazzi mica siamo ad amici - juve_elena : @LadyGFinoallafi Ciao tesorino bello ?? grazie ??una serena notte ?? anche a te con sogni luminosi ?? benedetti dalle ??… -