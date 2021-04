Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d’Italia 2021! Lo Squalo recupera dalla frattura al polso

Leggi su oasport

(Di martedì 27 aprile 2021)al2021, che scatterà sabato 8 maggio da Torino. Loha sciolto ogni riserva e, come rivelano gli organizzatori di RCS Sport attraverso un comunicato stampa, il siciliano si presenterà al via nel capoluogo piemontese dopo l’infortunio al. Il 36enne era caduto in allenamento lo scorso 14 aprile, si era procurato ladel radio del, si erano poi operato in osteosintesi e ha già avuto il via libera per tornare in sella. Il due volte vincitore della Corsa Rosa (2013 e 2016) sarà dunque regolarmente in gruppo e proverà a essere protagonista. L’alfiere della Trek-Segafredo, affiancato tra gli altri dal solido olandese Bauke Mollema, sarà come sempre uno degli uomini da tenere ...