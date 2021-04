Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021)DEL 27 APRILEORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE DELLA MATTINATA APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD DOVE SI STA IN CODA IN DIREZIONE RACCORDO A PARTIRE DALLA BARRIERASUD DISAGI ANCHE SULLO STESSO RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, NEL TRATTO TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA, CON RIPERCUSSIONI SULLA RAMPA DI IMMISSIONE DELLA VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE IN DIREZIONE CENTRO TRA TOR CERVARA E IL BIVIO CON LA TANGENZIALE EST SITUAZIONE ANALOGA SULLA FLAMINIA, DOVE SI REGISTRANO FORTI RALLENTAMENTI TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN ...