Variante indiana nel Lazio, è allerta a Latina: contagi tra i braccianti (Di martedì 27 aprile 2021) Valore Rt in calo, così come il numero dei nuovi focolai e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica. Questi i parametri che hanno permesso alla Regione Lazio di ritornare in zona gialla e di allentare (seppur nel rispetto dei protocolli) le misure, dare modo a molte attività chiuse da tempo di "respirare". Ma se da una parte i dati sono incoraggianti, dall'altra in provincia di Latina l'allarme resta perché pare essersi diffusa la Variante indiana tra i braccianti del capoluogo pontino, tra la comunità Sikh. Leggi anche: Latina, cluster in una scuola elementare: è allarme varianti nel territorio pontino Variante indiana in provincia di Latina La Variante indiana ha ...

