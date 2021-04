Uomini e Donne, ex cavaliere nei guai: arrestato per scippo (Di martedì 27 aprile 2021) guai in vista per un ex cavaliere di Uomini e Donne: nelle scorse ore, come riferito da La Stampa e TVBlog, Patrizio Faggioli, protagonista del dating show di Maria De Filippi nel 2014, è stato arrestato con l'accusa di scippo. Il furto sarebbe avvenuto due anni fa nel centro di Sanremo. Il ladro ha seguito la vittima in un vicolo deserto, strappandole una borsetta contenente 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. Oggi Faggioli ha 57 anni e vive e lavora in Costa Azzurra, più precisamente nella città di Cannes. La misura cautelare in carcere pendeva a suo carico dal 2019. Faggioli è stato arrestato non appena, in modo incauto, ha fatto rientro in Italia per rinnovare il suo passaporto. Chi è Patrizio Faggioli? In molti si ricorderanno di ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 27 aprile 2021)in vista per un exdi: nelle scorse ore, come riferito da La Stampa e TVBlog, Patrizio Faggioli, protagonista del dating show di Maria De Filippi nel 2014, è statocon l'accusa di. Il furto sarebbe avvenuto due anni fa nel centro di Sanremo. Il ladro ha seguito la vittima in un vicolo deserto, strappandole una borsetta contenente 1500 euro in contanti che la donna aveva appena prelevato in banca. Oggi Faggioli ha 57 anni e vive e lavora in Costa Azzurra, più precisamente nella città di Cannes. La misura cautelare in carcere pendeva a suo carico dal 2019. Faggioli è statonon appena, in modo incauto, ha fatto rientro in Italia per rinnovare il suo passaporto. Chi è Patrizio Faggioli? In molti si ricorderanno di ...

