Ucciso durante un concerto il cantante messicano Alex Quintero Navarro

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilè statoa colpi di arma da fuoco nel corso di unprivato. Aveva 22 anni. Incredibile tragedia in Messico. Il22enneè statada alcuni colpi di arma da fuocounprivato. L’episodio è avvenuto in una villa situata sulle strade di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Raicomspa : Il #26aprile 1478 l'efferata Congiura dei Pazzi durante la messa a Santa Maria Del Fiore: Lorenzo il Magnifico è fe… - Fra_dal1897 : RT @Raicomspa: Il #26aprile 1478 l'efferata Congiura dei Pazzi durante la messa a Santa Maria Del Fiore: Lorenzo il Magnifico è ferito e il… - spadmilan1 : RT @NonEvoluto: @Paolo_Bargiggia @gigiodonna1 @OfficialSSLazio @acmilan Il tema rinnovo è fastidioso per modalità e tempi, ma si parla di u… - NonEvoluto : @Paolo_Bargiggia @gigiodonna1 @OfficialSSLazio @acmilan Il tema rinnovo è fastidioso per modalità e tempi, ma si pa… - lackofharry : RT @Raicomspa: Il #26aprile 1478 l'efferata Congiura dei Pazzi durante la messa a Santa Maria Del Fiore: Lorenzo il Magnifico è ferito e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucciso durante

Il cantante 22enne Alex Quintero Navarro è statada alcuni colpi di arma da fuocoun concerto privato. L'episodio è avvenuto in una villa situata sulle strade di Agua Azul e sul viale ...... è costretto a salvare la vita del fratello, che sta per essere. Così, Mosè torna vittorioso ...il processo emerge infatti un ritratto di Antoine tutt'altro che equilibrato: tutta la ...Avellino è ancora scossa dal brutale delitto avvenuto la sera del 19 aprile scorso, una 18enne e un 22enne sono accusati di aver ucciso il padre di lei ...Marco Eletti resta in carcere con l'accusa dell'omicidio del padre Paolo. Lo scrittore di libri gialli, che partecipò come concorrente a L'Eredità, è accusato di ...