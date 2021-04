Traffico Roma del 27-04-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazioneregolare sulla Grande Raccordo Anulare sul percorso Urbano della A24 scarsi gli spostamenti anche solo il tratto della tangenziale est dove si viaggia senza disagi su entrambe le direzioni ancora prudenza su via Tiburtina dove per un precedente incidente è stato chiuso il tratto tra Piazza Santa Maria del corso via Grotta di Gregna in direzione della da poco riaperto non si escludono rallentamenti in attesa di una completa normalizzazione degli spostamenti sul lungotevere in Augusta Sono in corso interventi di manutenzione alla rete gas possibili rallentamenti e momentanea e chiusure a seconda delle esigenze di cantiere in prossimità di Ponte Margherita a chi utilizza il trasporto pubblico torna regolare il servizio sull’intera linea ferroviaria Termini Centocelle dopo la ...