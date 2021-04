“Ti manco?”: la simpatica risposta di Raffaele Renda dopo l’eliminazione da Amici (Di martedì 27 aprile 2021) Maria De Filippi con Amici sta avendo un successo strepitoso. Lo dicono i numeri (parliamo di una media di 5.852.000 telespettatori e del 27,63% di share nelle prime sei puntate) e lo dice il fatto che il talent terminerà il 22 maggio 2021, alcune puntate dopo rispetto al previsto. Raffaele Renda eliminato sabato 24 aprile Durante il serale di Amici di sabato scorso 24 aprile, ad essere stato eliminato è stato un cantante della scuderia di Arisa. Si tratta, come sappiamo, di Raffaele Renda che Rudy Zerbi ha più volte attaccato, nell’arco delle varie trasmissioni. Pur essendo fuori dal talent, il giovane non ha mai smesso di sorridere, anche se Rudy sembra non averlo dimenticato. E così Raffaele Renda, accompagnato dai ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 aprile 2021) Maria De Filippi consta avendo un successo strepitoso. Lo dicono i numeri (parliamo di una media di 5.852.000 telespettatori e del 27,63% di share nelle prime sei puntate) e lo dice il fatto che il talent terminerà il 22 maggio 2021, alcune puntaterispetto al previsto.eliminato sabato 24 aprile Durante il serale didi sabato scorso 24 aprile, ad essere stato eliminato è stato un cantante della scuderia di Arisa. Si tratta, come sappiamo, diche Rudy Zerbi ha più volte attaccato, nell’arco delle varie trasmissioni. Pur essendo fuori dal talent, il giovane non ha mai smesso di sorridere, anche se Rudy sembra non averlo dimenticato. E così, accompagnato dai ...

Advertising

giixdreaming : ma la prof di francese pensa di essere simpatica? No perché non lo è manco per il cazzo - Resili3nt2 : e a me rdc manco sta simpatica ma potete negarle una chiacchierata per ste stronzate, state male - tilla2020_ : Ilary fai meno la simpatica che manco a te ti si aregge quando parli #giuliaxfariba #PRELEMI - NorthStar_Efp : @caroltrilly Io non la trovavo simpatica manco a La sai l’ultima e parliamo di 20 anni fa davvero. Comicità forzata… - weirdxsara : @sweet_tia_ eh si non so come, manco fossi simpatica ahahah -