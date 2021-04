Tennis: Wimbledon, 25% sperato di pubblico per il 2021. Dal 2022 niente più Middle Sunday, si giocherà anche la prima domenica (Di martedì 27 aprile 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti da Wimbledon, e sono di motivata speranza in chiave pubblico e di sicurezza per quanto riguarda l’eliminazione di una tradizione storica, che caratterizza fino a quest’anno, ma non lo farà più dal 2022, i Championships. Questo è quanto emerso dal comunicato rilasciato oggi dall’All England Lawn Tennis Club. In particolare, Sally Bolton, alla direzione generale dell’AELTC, ha dichiarato: “Stiamo attualmente lavorando per una capacità degli spettatori intorno al 25%, basandoci sulle attuali linee guida dell’autorità di sicurezza per le manifestazioni sportive, ma rimarremo flessibili nell’attesa degli esiti del programma di ricerca sugli eventi del Governo e di chiarimenti sulle realistiche possibilità di allentamenti delle restrizioni dal 21 giugno“. E poi: “Speriamo davvero che il 25% sia ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti da, e sono di motivata speranza in chiavee di sicurezza per quanto riguarda l’eliminazione di una tradizione storica, che caratterizza fino a quest’anno, ma non lo farà più dal, i Championships. Questo è quanto emerso dal comunicato rilasciato oggi dall’All England LawnClub. In particolare, Sally Bolton, alla direzione generale dell’AELTC, ha dichiarato: “Stiamo attualmente lavorando per una capacità degli spettatori intorno al 25%, basandoci sulle attuali linee guida dell’autorità di sicurezza per le manifestazioni sportive, ma rimarremo flessibili nell’attesa degli esiti del programma di ricerca sugli eventi del Governo e di chiarimenti sulle realistiche possibilità di allentamenti delle restrizioni dal 21 giugno“. E poi: “Speriamo davvero che il 25% sia ...

Advertising

_ilovedelpo : RT @sportface2016: #Wimbledon2021, porte aperte al pubblico per il 25% - sportface2016 : #Wimbledon2021, porte aperte al pubblico per il 25% - sportface2016 : #Wimbledon Dal 2022 addio 'Middle Sunday': ai Championships si giocherà anche di domenica - SportNewsCentr1 : #tennis: l'@atptour studia di inserire in Masters 1000 su erba nel calendario in un prossimo futuro. Ad oggi i Mast… - TennisWorldit : Andy Murray commenta la situazione riguardo le 'bolle' ed il pubblico a Wimbledon -