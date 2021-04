Recovery, Meloni “Parlamento ignorato” (Di martedì 27 aprile 2021) “Davvero pensate che sia giusto e normale e responsabile che il Parlamento voti un documento di tale portata senza aver avuto neppure il tempo necessario per leggere il Piano? È normale votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sul Pnrr. sat/trg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) “Davvero pensate che sia giusto e normale e responsabile che ilvoti un documento di tale portata senza aver avuto neppure il tempo necessario per leggere il Piano? È normale votarlo a scatola chiusa?”. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera sul Pnrr. sat/trg su Il Corriere della Città.

