Recovery | Draghi | “Tempi stretti ma profondo rispetto per Parlamento”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Isono” ma c’è “per il”. Il premier Mariosi esprime così alla Camera nella replica dopo le comunicazioni sulPlan. “Indubbiamente ierano rima la scadenza del 30 aprile non è mediatica: è che se si arriva prima, si avranno i fondi prima – ha quindi sottolineato – La commissione andrà sui mercati per finanziare questo fondo a maggio- giugno, poi la finestra si chiuderà nell’estate: se si consegna il piano subito si avrà’ accesso alla prima provvista, sennò si andrà più avanti”. “Bisogna garantire ai giovani una casa e una occupazione sicura”, ha ribaditoricordando come il Sud sia “fermo da mezzo secolo”: “Con il Pnnr si riparte”. ...

11.34replica alla Camera Replica alla Camera del premiersulPlan. "Profondo rispetto" del governo per le Camere,esordisce,pur nei tempi stretti, ma "la scadenza del 30/04 ...Il Governoinserisce nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alcuni punti importanti per il ...aprire le porte ad un fondo di 200 miliardi di euro oltre al già conosciuto...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Indubbiamente i tempi erano ristretti ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica: è che se si arriva prima, si avranno i fondi prima. La commissione andrà sui mercati pe ...Condividi questo articolo:Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Gli enti locali sono i veri attuatori del piano”. Lo dice il premir Mario Draghi nella replica alla Camera. “La vera sfida, non appena il piano s ...