Real Madrid-Chelsea stasera in tv in chiaro: data, orario e streaming andata semifinale Champions (Di martedì 27 aprile 2021) Tutto pronto per la prima semifinale di Champions League 2020/2021. Real Madrid e Chelsea scenderanno in campo all'Estadio Di Stefano per il primo atto del doppio confronto. Si gioca alle 21:00 di martedì 27 aprile e la partita potrà essere seguita su Sky Sport e in chiaro in tv su Canale 5. Chance anche per chi dovrà seguire il match in streaming: le piattaforme Sky Go e Mediaset Play permetteranno di assistere al match. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo Reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

