Otto e Mezzo, diktat di Michele Santoro a Mario Draghi: "Se lo fa, io e Vauro ci incateniamo fuori dalla Rai" (Di martedì 27 aprile 2021) Un ritorno in pompa magna quello di Michele Santoro che nella serata del 26 aprile finisce su La7. Prima l'ospitata a Otto e Mezzo da Lilli Gruber, poi al Tg di La7 da Enrico Mentana. E proprio nel salOtto della conduttrice il giornalista non si è risparmiato. Neppure sui Cinque Stelle: 'Mi sembra che si siano accomodati alle proprie poltrone , ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Un ritorno in pompa magna quello diche nella serata del 26 aprile finisce su La7. Prima l'ospitata ada Lilli Gruber, poi al Tg di La7 da Enrico Mentana. E proprio nel saldella conduttrice il giornalista non si è risparmiato. Neppure sui Cinque Stelle: 'Mi sembra che si siano accomodati alle proprie poltrone , ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo Michele Santoro: 'Esiste ancora la Rai? L'hanno demolita, ci sono programmi che fanno l'1%' - La7tv : #ottoemezzo Michele Santoro: 'Mi aspettavo che l'era dei 5 stelle avrebbe portato una lotta contro la censura e una… - DSantanche : Eh no cara #Murgia, non c'è un 'Grillo in ogni famiglia'. C'è però troppo spesso una Murgia qualsiasi che mistifica… - danieledv79 : RT @guidotweet: Otto e mezzo è il riferimento cinematografico sbagliato, stasera sono palesemente in modalità Hellzapoppin' #santoro - nuccia20 : RT @anis_epis: Santoro: 'Mi aspettavo che l'era dei 5 stelle avrebbe portato una lotta contro la censura e una trasgressione violenta in Ra… -