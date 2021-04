Oscar 2021: la vittoria di Chloé Zhao censurata in Cina. Ecco perché (Di martedì 27 aprile 2021) Una vittoria storica celebrata in tutto il mondo tranne che in Cina, il paese natale della prima donna asiatica a vincere l’Oscar per la miglior regia: Chloé Zhao. La notizia della sua vittoria per Nomadland è stata, infatti, oscurata dal governo cinese sia sui media che sui social, limitando il più possibile la circolazione di articoli e post sulla cerimonia. Una vera e propria censura che, tuttavia, non sembra avere una giustificazione valida se non per via dei rapporti molto tesi tra Stati Uniti e Cina, aggravatisi dopo l’’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo scrittore cinese Hung Huang scrive che la gente dovrebbe festeggiare il trionfo di Zhao sia in America che in Cina, ma che la politica filtra e inquina i circuiti culturali e artistici in maniera capillare e, per certi versi, ingerente. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 aprile 2021) Una vittoria storica celebrata in tutto il mondo tranne che in Cina, il paese natale della prima donna asiatica a vincere l’Oscar per la miglior regia: Chloé Zhao. La notizia della sua vittoria per Nomadland è stata, infatti, oscurata dal governo cinese sia sui media che sui social, limitando il più possibile la circolazione di articoli e post sulla cerimonia. Una vera e propria censura che, tuttavia, non sembra avere una giustificazione valida se non per via dei rapporti molto tesi tra Stati Uniti e Cina, aggravatisi dopo l’’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. Lo scrittore cinese Hung Huang scrive che la gente dovrebbe festeggiare il trionfo di Zhao sia in America che in Cina, ma che la politica filtra e inquina i circuiti culturali e artistici in maniera capillare e, per certi versi, ingerente.

