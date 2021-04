Oscar 2021, 3 grooming (audaci) per barba e capelli da imitare ora (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante la pandemia, il Dolby Theatre di Los Angeles si è riempito di celebrities, seppure iper selezionate, per celebrare gli Oscar 2021. E a spiccare non sono stati solo gli abiti mozzafiato delle attrici in lizza, ma anche uomini ben vestiti, Crocs dorate, e grooming da imitare all'istante. Specie ora che i barbieri hanno riaperto. Così Barberino's vi viene in soccorso, suggerendo i look da red carpet (o da grande schermo, proprio come li portano i personaggi) che sono trend estivi assicurati. Il man-bun alla Brad Pitt Brad ci ha stupito ancora. Questo, chiamiamolo, codino, è adatto per chi ha capelli medio-spessi, con una lunghezza che va dai 10 ai 15 cm. I lati vanno tagliati più corti, intorno ai 7 cm, ma comunque abbastanza lunghi per permettere di tenere i capelli dietro le ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Nonostante la pandemia, il Dolby Theatre di Los Angeles si è riempito di celebrities, seppure iper selezionate, per celebrare gli. E a spiccare non sono stati solo gli abiti mozzafiato delle attrici in lizza, ma anche uomini ben vestiti, Crocs dorate, edaall'istante. Specie ora che i barbieri hanno riaperto. Così Barberino's vi viene in soccorso, suggerendo i look da red carpet (o da grande schermo, proprio come li portano i personaggi) che sono trend estivi assicurati. Il man-bun alla Brad Pitt Brad ci ha stupito ancora. Questo, chiamiamolo, codino, è adatto per chi hamedio-spessi, con una lunghezza che va dai 10 ai 15 cm. I lati vanno tagliati più corti, intorno ai 7 cm, ma comunque abbastanza lunghi per permettere di tenere idietro le ...

Advertising

WeCinema : Oscar® 93: Nomadland, premiato anche per la protagonista Frances Mc Dormand, è il miglior film e entra nella storia… - Agenzia_Ansa : Oscar, miglior attore protagonista è Anthony Hopkins #Oscars #ANSA - SkyTG24 : Oscar 2021: Laura Pausini, l'esibizione nel pre-show con 'Io sì'. VIDEO - GianlucaOdinson : Quante persone hanno seguito gli Oscar 2021? Poche, ma non è una sorpresa - S_d_E_S : non so se li trasmettono in televisione, ma spero che i Golden Rooster 2021 facciano più ascolti degli Oscar -