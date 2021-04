Napoli, la corsa Champions entra nel vivo: ecco le squadre favorite secondo i bookmakers (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – Con l’Inter che si prepara a festeggiare la vittoria dello scudetto (già il 2 maggio potrebbe arrivare la certezza matematica del primo posto), è in zona Champions e in zona retrocessione che la Serie A offrirà il finale di stagione più interessante. Per la coppa più nobile a cinque giornate dal termine del campionato l’Atalanta comanda il gruppo delle candidate con 68 punti, appena due in più rispetto a Napoli, Juventus e Milan, mentre la Lazio vincendo il recupero contro il Torino si porterebbe a 64. Come riporta Agipro, per un posto tra le prime 4 per ora le favorite sono l’Atalanta a 1,08, il Napoli (a 1,35) e la Juventus a 1,50. ecco che restano fuori (anche se le quote non escludono sorprese) il Milan (a 2,00) e la Lazio, che per la ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Con l’Inter che si prepara a festeggiare la vittoria dello scudetto (già il 2 maggio potrebbe arrivare la certezza matematica del primo posto), è in zonae in zona retrocessione che la Serie A offrirà il finale di stagione più interessante. Per la coppa più nobile a cinque giornate dal termine del campionato l’Atalanta comanda il gruppo delle candidate con 68 punti, appena due in più rispetto a, Juventus e Milan, mentre la Lazio vincendo il recupero contro il Torino si porterebbe a 64. Come riporta Agipro, per un posto tra le prime 4 per ora lesono l’Atalanta a 1,08, il(a 1,35) e la Juventus a 1,50.che restano fuori (anche se le quote non escludono sorprese) il Milan (a 2,00) e la Lazio, che per la ...

