Milva: la gente in coda per omaggiarla e salutarla per l'ultima volta (Di martedì 27 aprile 2021) Al Piccolo Teatro Strehler di Milano è stata allestita la camera ardente per dare la possibilità alla gente di poterla omaggiare La notizia della morte di Milva, la "Rossa" e la "Pantera di Goro" della musica italiana, ha sconvolto il mondo dello spettacolo e anche gli ammiratori e i fans dell'artista. Da subito vi è stato un tripudio di omaggi, messaggi, attestati di stima e saluti per un'artista che si è fatta apprezzare per il suo incredibile talento non solo come cantante ma anche come attrice. Per poterle dare l'ultimo saluto, è stata allestita la camera ardente al Piccolo Teatro Strehler di Milano dalle 9 di stamattina fino alle 13:30. In seguito si sono tenuti i funerali in forma strettamente privata. Ciò che ha commosso ed emozionato è stata la fila interminabile di persone di ogni età che sin dalle prime ore di stamani, che hanno voluto ...

