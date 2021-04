L'ira dei tifosi: 'Con la Lazio come col Napoli, ce l'hanno con noi'. Ma un girone fa... (Di martedì 27 aprile 2021) L'universo social rossonero si è ribaltato nel giro di un girone, e stavolta sono i tifosi milanisti a fare i "diavoli". Questo a causa di diverse decisioni arbitrali dubbie nelle ultime partite, da ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 aprile 2021) L'universo social rossonero si è ribaltato nel giro di un, e stavolta sono imilanisti a fare i "diavoli". Questo a causa di diverse decisioni arbitrali dubbie nelle ultime partite, da ...

Advertising

sportli26181512 : L'ira dei tifosi: 'Con la Lazio come col Napoli, ce l'hanno con noi'. Ma un girone fa...: L'ira dei tifosi: 'Con la… - aquila7630 : Ecco le parole con cui il giornalista Giuseppe #Cruciani critica il figlio di #Pirlo, scatenando l'ira dei tifosi.… - ILOVEPACALCIO : Repubblica: “#Bari in caduta libera, l’ira dei tifosi: «Non siamo la succursale del #Napoli»” - Ilovepalermocalcio - Mariang47614228 : RT @RadioSavana: Esplode l'ira dei cittadini ad Amalfi (Napoli), insulti, lancio di ortaggi e uova contro sottosegretario governo Draghi, G… - rep_bari : L'ira dei tifosi per il Bari in caduta libera: 'Non siamo la succursale del Napoli' [di Enzo Tamborra] [aggiornamen… -