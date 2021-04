Lazio, ora il Genoa: Acerbi non ci sarà (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA - La vittoria sul Milan ha rilanciato la Lazio nella lotta al quarto posto. Ma ogni partita è una finale, già domenica altra sfida fondamentale contro il Genoa dell'ex Ballardini. Non ci sarà ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) ROMA - La vittoria sul Milan ha rilanciato lanella lotta al quarto posto. Ma ogni partita è una finale, già domenica altra sfida fondamentale contro ildell'ex Ballardini. Non ci...

