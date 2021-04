Guai per Gabigol: arriva una multa salata per crimine contro la salute pubblica (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Barbosa pagherà una multa di 110.000 reais, circa 20.000 euro per un crimine contro la salute pubblica. La notizia è di CNN Brasil, che ricorda come la decisione sia stata presa dopo che l’ex attaccante dell’Inter è stato sorpreso a partecipare ad una festa in un casinò illegale di San Paolo nel marzo di quest’anno in piena pandemia. Il caso risale infatti al 14 marzo quando la polizia di San Paolo, città che all’epoca stava vivendo un periodo di massima restrizione causa Covid-19, ha effettuato un’operazione per chiudere un casinò. “Il Pubblico Ministero aveva già proposto una multa a carico del giocatore. Per questo motivo, la sessione del tribunale che si è svolta lunedì (26) è stata rapida ed è durata solo sei minuti. Gabigol ha accettato la proposta – si ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Gabriel Barbosa pagherà unadi 110.000 reais, circa 20.000 euro per unla. La notizia è di CNN Brasil, che ricorda come la decisione sia stata presa dopo che l’ex attaccante dell’Inter è stato sorpreso a partecipare ad una festa in un casinò illegale di San Paolo nel marzo di quest’anno in piena pandemia. Il caso risale infatti al 14 marzo quando la polizia di San Paolo, città che all’epoca stava vivendo un periodo di massima restrizione causa Covid-19, ha effettuato un’operazione per chiudere un casinò. “Il Pubblico Ministero aveva già proposto unaa carico del giocatore. Per questo motivo, la sessione del tribunale che si è svolta lunedì (26) è stata rapida ed è durata solo sei minuti.ha accettato la proposta – si ...

