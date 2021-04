Gli affari di Piqué e Ceferin, a pranzo prima che scoppiasse il bubbone Superlega (Di martedì 27 aprile 2021) C’erano a tavola Gerard Piqué e Aleksandr Ceferin, poi arrivò anche Juan Laporta. Un mese e mezzo fa, con la Superlega che non aveva ancora stravolto gli equilibri politici del calcio europeo. Il meeting d’affari in un noto ristorante di Barcellona, scrivono in Spagna, è rappresentativo degli intrecci tra potenti che adesso si prendono a pesci in faccia pubblicamente. ??Nel pranzo tra Piqué, giocatore-imprenditore ai più alti livelli (il suo fondo di investimenti ha lanciato tra le altre cose la nuova Coppa Davis di tennis, ed uno dei proprietari dell’Andorra) e il presidente UEFA, come riportato dal programma RAC1 “Tu diràs”, il difensore blaugrana avrebbe chiesto consigli e scambiato opinioni sulla meccanica della distribuzione televisiva e il funzionamento dei diritti della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) C’erano a tavola Gerarde Aleksandr, poi arrivò anche Juan Laporta. Un mese e mezzo fa, con lache non aveva ancora stravolto gli equilibri politici del calcio europeo. Il meeting d’in un noto ristorante di Barcellona, scrivono in Spagna, è rappresentativo degli intrecci tra potenti che adesso si prendono a pesci in faccia pubblicamente. ??Neltra, giocatore-imprenditore ai più alti livelli (il suo fondo di investimenti ha lanciato tra le altre cose la nuova Coppa Davis di tennis, ed uno dei proprietari dell’Andorra) e il presidente UEFA, come riportato dal programma RAC1 “Tu diràs”, il difensore blaugrana avrebbe chiesto consigli e scambiato opinioni sulla meccanica della distribuzione televisiva e il funzionamento dei diritti della ...

Advertising

cattivamamy : Questo è successo anche in provincia di Bari ,prenotati ma il giorno del vaccino mandati a casa non vaccinati .Emi… - napolista : Gli affari di Piqué e Ceferin, a pranzo prima che scoppiasse il bubbone Superlega All'incontro si sarebbe aggiunto… - jaelatino : @lalovemin lei dice 'eh però noi dobbiamo sapere con chi ti scrivi' okay amo allora la prossima volta mi aggiungo m… - TedGrishFontain : Che cosa si intende per inclusione? Consentire a gente che ci odia di fare gli affari loschi violando la legge ed i… - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Ana Paula Zacarias, sottosegretaria per gli Affari europei del #Portogallo: 'Siamo preoccupati dall'avanzata di viol… -