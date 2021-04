Fortnite si aggiorna | Le novità della patch 16 30

(Di martedì 27 aprile 2021) A partire da oggi è disponibile un nuovomento per, il quale introduce tante, ve le riportiamo a seguire. Tutte le16.30 diNuovo arco esotico La modalità Creativa accoglie le restanti armi primordiali, improvvisate ed archi oltre il Choppa Nuova modalità LTM: Il pavimento si ripristina Nuovi incarichi dell’Agente Jonesy Il Primo Nuovi incarichi per Neymar Jr, i quali permettono di sbloccare la Skin e gli oggetti a tema Nuova LTM Cattura la bandiera LTM Colpo Guardia del Corpo è stata abilitata LTM Colpo Secco è stata abilitata Attivata nuovamente la possibilità di regalare il Pass Battaglia su iOS LTM Creativa Zone Wars: Parco Acquatico è ora disponibile LTM Fuori dal magazzino (Squadre) è ora disponibile LTM ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite aggiorna

iCrewPlay.com

TCLla propria linea di prodotti per l'Europa introducendo nuovi televisori Mini - LED e QLED, ... con campagne pubblicitarie, social e anche una speciale challenge ambientata su. ...... Sea of Thieves , una delle più belle esperienze piratesche e multiplayer di sempre,con ... La console supporta pienamente 4K HDR ein maniera automatica tutti i giochi ...A partire da oggi è disponibile un nuovo aggiornamento per Fortnite, il quale introduce tante novità, ve le riportiamo a seguire. Tutte le novità della patch 16.30 di Fortnite Nuovo arco esotico La ...Fortnite si aggiorna alla versione 16.30, la quale porta con se delle novità, dai nuovi incarichi per Agente Jonesy e Neymar JR agli oggetti cosmetici in ...