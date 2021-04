Fiction Mediaset | tutte le novità in arrivo

(Di martedì 27 aprile 2021) Insutre nuove serie: ecco quali sono Nuovi arrivi in casa: tre sono le produzioni in partenza. “Storia di una famiglia perbene“, questa la primain. Dalla regia di Stefano Reali, la serie, con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella. Ambientata a Bari tra il 1985 e il 1992, lasegue l’evoluzione del rapporto tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota, che da amicizia diventerà un grande amore, pronto a combattere contro l’ostilità delle famiglie. Girato ad Arezzo, “Fosca Innocenti” è diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy e vede il grande ritorno sulle retidi Vanessa Incontrada nelle ...

... mentre viviamo gli ultimi scampoli di quella in corso,è già a lavoro sulla prossima. Nel nuovo palinsesto, la rete del Biscione punterà molto di più sulla produzione italiana die ...Tre nuove produzioni in partenza per la. Location inedite, nuovi personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5 . Sono 'Fosca ...Nuovi arrivi in casa Mediaset: tre produzioni in partenza. "Storia di una famiglia perbene", "Più forti del destino" e "Fosca Innocenti".