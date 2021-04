Euro 2020, Roma lancia programma volontari ‘Mobility Makers’ (Di martedì 27 aprile 2021) Roma – E’ online il sito web dedicato al programma volontari organizzato dalla citta’ di Roma, che gestira’ i Mobility Makers sul territorio, in particolare nel centro citta’, nel Football Village e nella Fan Zone. Cosi’ la Figc sul proprio portale, che annuncia un secondo programma volontari per gestire meglio la mobilita’ durante le partite di Euro 2020. I Mobility Makers, si legge sul comunicato, “saranno il volto del torneo al di fuori dello stadio e faranno vivere a spettatori, fan e cittadini la migliore esperienza durante le partite previste nella Capitale e per tutta la durata dell’evento”. Inoltre “daranno indicazioni sull’evento e suggerimenti su mobilita’ e turismo”. I requisiti per fare domanda sono: eta’ compresa tra 18 e 65 anni, ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 aprile 2021)– E’ online il sito web dedicato alorganizzato dalla citta’ di, che gestira’ i Mobility Makers sul territorio, in particolare nel centro citta’, nel Football Village e nella Fan Zone. Cosi’ la Figc sul proprio portale, che annuncia un secondoper gestire meglio la mobilita’ durante le partite di. I Mobility Makers, si legge sul comunicato, “saranno il volto del torneo al di fuori dello stadio e faranno vivere a spettatori, fan e cittadini la migliore esperienza durante le partite previste nella Capitale e per tutta la durata dell’evento”. Inoltre “daranno indicazioni sull’evento e suggerimenti su mobilita’ e turismo”. I requisiti per fare domanda sono: eta’ compresa tra 18 e 65 anni, ...

Advertising

Rinaldi_euro : Ma i legali incaricati dalla UE per la causa ad AstraZeneca sono gli stessi che hanno preparato il contratto nel 20… - ilriformista : In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e tra… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Eni e le spese della presidente Calvosa: 206 mila euro di alberghi e viaggi in otto mesi del 2020. A… - AdOnoreDelVero : RT @ilriformista: In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e trasporti… - EzioRocchiBalbi : RT @ilriformista: In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e trasporti… -