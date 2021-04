Draghi: "Dare ai giovani casa e occupazione sicura" (Di martedì 27 aprile 2021) “Ribadisco il profondo rispetto che il governo ed io abbiamo per il Parlamento: indubbiamente i tempi erano ristretti”, per l’esame del Pnrr ma legati alla data del 30 aprile. Lo dice il premier Mario Draghi nella replica in Aula alla Camera. Il presidente del Consiglio ha continuato: “Indubbiamente i tempi eranoristretti ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica, è che se si arriva prima si avranno i fondi prima. La commissione andrà sui mercati a fare la provvista per il fondo a maggio, poi la finestra si chiuderà nell’estate: se si consegna il piano subito si avrà accesso alla prima provvista sennò si andrà più avanti”. Un riferimento poi ai ragazzi: “Ai giovani bisogna garantire casa e occupazione sicura”. L’esecutivo non sarà il solo protagonista della stagione del Recovery: “La vera sfida ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Ribadisco il profondo rispetto che il governo ed io abbiamo per il Parlamento: indubbiamente i tempi erano ristretti”, per l’esame del Pnrr ma legati alla data del 30 aprile. Lo dice il premier Marionella replica in Aula alla Camera. Il presidente del Consiglio ha continuato: “Indubbiamente i tempi eranoristretti ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica, è che se si arriva prima si avranno i fondi prima. La commissione andrà sui mercati a fare la provvista per il fondo a maggio, poi la finestra si chiuderà nell’estate: se si consegna il piano subito si avrà accesso alla prima provvista sennò si andrà più avanti”. Un riferimento poi ai ragazzi: “Aibisogna garantire”. L’esecutivo non sarà il solo protagonista della stagione del Recovery: “La vera sfida ...

