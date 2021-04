Donnarumma massacrato | cosa sta succedendo

(Di martedì 27 aprile 2021) A fine partitaè andato a salutare il suo ex compagno di squadra Reina con i tifosi che non hanno apprezzato le sue risate. La sua posizione al Milan si fa sempre più delicata

Rinnovo in salita, Mino Raiola e il Milan stanno ancora discutendo sul rinnovo di contratto che tarda ad arrivare e che sta facendo irritare un po' tutto l'ambiente. Secondo quanto riporta ...Scaglia bordate a destra e a manca Franco Ordine nel suo editoriale per Milannews. La firma de Il Giornale affronta di petto il caso, loda i tedeschi che hannoRaiola per la gestione di Haaland , boccia la nuova generazione di cronisti di calcio - mercato ('in cambio di qualche mezza news, è pronta a fargli ...A fine partita Donnarumma è andato a salutare il suo ex compagno di squadra Reina con i tifosi che non hanno apprezzato le sue risate. La sua posizione al Milan si fa sempre più delicata ...