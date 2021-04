Ddl penale, Ollà (Cnf): «Passi avanti dei partiti ma non basta» (Di martedì 27 aprile 2021) Intervista a Giovanna Ollà, coordinatrice della commissione Diritto penale del Cnf, sugli emendamenti proposti dal Pd «Molte novità. Alcune interessanti, altre persino estreme, con qualche ombra che permane: da avvocata, da consigliera Cnf, rilevo però un minimo comune denominatore, negli emendamenti dei partiti, quanto meno nelle proposte di Pd e Leu: il mantra del ridurre i tempi prevale su tutto. In nome dell’obiettivo ci si spinge molto al di là del prevedibile, per esempio con una sorta di soluzione alternativa delle pendenze penali, che colgo nell’emendamento dem sull’archiviazione condizionata». Giovanna Ollà coordina la commissione Diritto penale del Cnf. Ha seguito fin dall’inizio i lavori del ddl Bonafede. Ha sollecitato modifiche solo in parte accolte, e «alcuni silenzi pesano», ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Intervista a Giovanna, coordinatrice della commissione Dirittodel Cnf, sugli emendamenti proposti dal Pd «Molte novità. Alcune interessanti, altre persino estreme, con qualche ombra che permane: da avvocata, da consigliera Cnf, rilevo però un minimo comune denominatore, negli emendamenti dei, quanto meno nelle proposte di Pd e Leu: il mantra del ridurre i tempi prevale su tutto. In nome dell’obiettivo ci si spinge molto al di là del prevedibile, per esempio con una sorta di soluzione alternativa delle pendenze penali, che colgo nell’emendamento dem sull’archiviazione condizionata». Giovannacoordina la commissione Dirittodel Cnf. Ha seguito fin dall’inizio i lavori del ddl Bonafede. Ha sollecitato modifiche solo in parte accolte, e «alcuni silenzi pesano», ...

