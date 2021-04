Cosa direbbe Pannella di questi giovanotti con la testa imbottita di slogan (Di martedì 27 aprile 2021) Quando ascoltò un deputato della Rete di Orlando che gridava “ladri di giustizia!”, Marco Pannella ebbe un riflesso bonario di paternalismo. Dire quelle e altre cose ben più scabrose, negli anni in cui nessuno osava dirle, gli era costato ostracismi e processi; ora, in bocca al giovane giacobino-gesuita, “suonavano come la scappatella di un bravo ragazzo”, per giunta parecchio intollerante. Ci ho ripensato spesso, in questi giorni, nei dibattiti sul ddl Zan, ogni volta che arrivava in spedizione punitiva uno di quei burbanzosi giovanotti con la testa imbottita di slogan da identity politics imparaticcia e di banalità neomarxiste intersezionali assortite, pretendendo di spiegare a me, o a qualche mio amico radicale, le battaglie sui diritti civili. Siccome però non sono ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Quando ascoltò un deputato della Rete di Orlando che gridava “ladri di giustizia!”, Marcoebbe un riflesso bonario di paternalismo. Dire quelle e altre cose ben più scabrose, negli anni in cui nessuno osava dirle, gli era costato ostracismi e processi; ora, in bocca al giovane giacobino-gesuita, “suonavano come la scappatella di un bravo ragazzo”, per giunta parecchio intollerante. Ci ho ripensato spesso, ingiorni, nei dibattiti sul ddl Zan, ogni volta che arrivava in spedizione punitiva uno di quei burbanzosicon ladida identity politics imparaticcia e di banalità neomarxiste intersezionali assortite, pretendendo di spiegare a me, o a qualche mio amico radicale, le battaglie sui diritti civili. Siccome però non sono ...

