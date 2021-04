Coprifuoco, Zingaretti: “Raccolta firme di Salvini? Impensabile, fa parte del governo Draghi. Credo che la scelta nasconda difficoltà interne” (Di martedì 27 aprile 2021) “Se il governo decide una cosa non è pensabile che chi ne fa parte raccolga delle firme contro le decisioni che ha preso. Questo crea confusione ed è esattamente l’opposto di quello che serve all’Italia in questo momento. Peraltro Credo che questo tema venga usato come un manganello per nascondere delle difficoltà interne”. Lo ha detto a Sky TG24 Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ospite di Timeline, riferendosi alla Raccolta firme contro il Coprifuoco rilanciata da Matteo Salvini. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Se ildecide una cosa non è pensabile che chi ne faraccolga dellecontro le decisioni che ha preso. Questo crea confusione ed è esattamente l’opposto di quello che serve all’Italia in questo momento. Peraltroche questo tema venga usato come un manganello per nascondere delle”. Lo ha detto a Sky TG24 Nicola, presidente della Regione Lazio, ospite di Timeline, riferendosi allacontro ilrilanciata da Matteo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ivanacristofane : RT @ALFO100897: Zingaretti: “Inaccettabile raccolta firme della Lega contro il coprifuoco”. Invece sono 'accettabili' le iniquità e le scon… - AnnaP1953 : RT @ALFO100897: Zingaretti: “Inaccettabile raccolta firme della Lega contro il coprifuoco”. Invece sono 'accettabili' le iniquità e le scon… - Mikepub1 : RT @ALFO100897: Zingaretti: “Inaccettabile raccolta firme della Lega contro il coprifuoco”. Invece sono 'accettabili' le iniquità e le scon… - metaanto : RT @ALFO100897: Zingaretti: “Inaccettabile raccolta firme della Lega contro il coprifuoco”. Invece sono 'accettabili' le iniquità e le scon… - Massimi47715989 : Scontro in maggioranza sul coprifuoco. Salvini: 'Non siamo al governo per fare scena muta' - Politica - ANSA… -