Coppia Bolzano | recuperato un cadavere dall' Adige a Trento | è Peter Neumair

(Di martedì 27 aprile 2021) La prima persona che avrebbe identificato nel corposarebbe stato l'avvocato della figlia dellaCarlo Bertracchi, come riporta Quotidiano.net , che l'avrebbe riconosciuto ...

Advertising

RaiNews : Il corpo della sua compagna, Laura Perselli, era stato rinvenuto sempre nelle acque del fiume Adige il 6 febbraio.… - zazoomblog : Coppia Bolzano recuperato un cadavere dallAdige a Trento: è Peter Neumair - #Coppia #Bolzano #recuperato #cadavere - infoitinterno : Coppia Bolzano, ritrovato un secondo corpo: 'È Peter Neumair' - EleEsse77 : RT @RaiNews: Il corpo della sua compagna, Laura Perselli, era stato rinvenuto sempre nelle acque del fiume Adige il 6 febbraio. Il figlio d… - PatriziaOrlan11 : RT @RaiNews: Il corpo della sua compagna, Laura Perselli, era stato rinvenuto sempre nelle acque del fiume Adige il 6 febbraio. Il figlio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia Bolzano

Il ritrovamento del corpo leggi anchescomparsa, Benno Neumair confessa omicidio dei genitori Il corpo recuperato dall'Adige a Trento era in acqua da molto tempo ed è in forte stato di ...In carcere ail figlio della,Benno Neumair,30 anni, che ha confessato l'omicidio dei genitori.Coniugi uccisi a Bolzano: ritrovato nell'Adige il corpo di Peter Neumair, 2 mesi e mezzo prima era riemerso anche il cadavere della moglie ...BOLZANO - Ci sono voluti quasi quattro mesi, ma alla fine l'Adige ha restituito anche il cadavere di Peter Neumair, scomparso a Bolzano insieme alla moglie ...