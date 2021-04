"Chi fa la Superlega è fuori dalla serie A"

(Di martedì 27 aprile 2021) di Paolo Franci Il colpo di badile allaarriva in forma di articolo delle Noif, le norme federali interne, e scava un fossato profondo tra le ipotetiche, future velleità separatiste e la ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi Superlega

..., coloro che non sono ancora usciti dall'operazione, per i quali la confederazione europea ha annunciato pesanti sanzioni. Gravina ha confermato che quello di Ceferin è un "aut aut e...... 'ne prenderà parte sarà escluso dal campionato' Il presidente della Figc Gabriele Gravina lancia un messaggio forte al termine del consiglio federale: ' Quanto alla norma anti -...Il sì di Marotta, rispunta l'ipotesi playoff' Le vittorie di Lazio e Napoli nelle gare che hanno completato il quadro della 33esima giornata di Serie A 'aprono' l'edizione del Corriere dello Sport di ...La Figc approva una norma: affiliazione revocata in caso di partecipazione a tornei di privati. Basterà a escludere altri tentativi?