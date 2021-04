Calciomercato Juventus, riscatto Morata: l’Atletico propone uno scambio clamoroso (Di martedì 27 aprile 2021) Calciomercato Juventus: i bianconeri pensano al riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid che al contempo vorrebbe proporre uno scambio incredibile Uno scambio per trattenere Morata. Come rivela Tuttosport, l’Atletico Madrid avrebbe proposto alla Juventus di scambiare i cartellini di Dybala e Morata: in questo modo lo spagnolo diventerebbe bianconero senza necessità di sborsare i 45 milioni dell’accordo. Simeone non ha infatti particolare feeling con Alvaro e sarebbe ben felice di accogliere il connazionale Paulo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 La Juventus avrebbe preso tempo: al momento, infatti, la Joya ha una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021): i bianconeri pensano aldi AlvarodalMadrid che al contempo vorrebbe proporre unoincredibile Unoper trattenere. Come rivela Tuttosport,Madrid avrebbe proposto alladi scambiare i cartellini di Dybala e: in questo modo lo spagnolo diventerebbe bianconero senza necessità di sborsare i 45 milioni dell’accordo. Simeone non ha infatti particolare feeling con Alvaro e sarebbe ben felice di accogliere il connazionale Paulo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Laavrebbe preso tempo: al momento, infatti, la Joya ha una ...

