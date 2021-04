Borsa: Milano chiude debole ( - 0,17%), giù Diasorin e Saipem (Di martedì 27 aprile 2021) Piazza Affari ha chiuso la seduta in lieve ribasso (Ftse Mib - 0,17% a 24.473 punti) tra scambi piuttosto fiacchi, per 1,8 miliardi di euro di controvalore, in linea con l'andamento delle ultime due ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) Piazza Affari ha chiuso la seduta in lieve ribasso (Ftse Mib - 0,17% a 24.473 punti) tra scambi piuttosto fiacchi, per 1,8 miliardi di euro di controvalore, in linea con l'andamento delle ultime due ...

