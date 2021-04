Beppe Grillo ha chiesto un’indagine privata sulla ragazza che accusa il figlio di stupro (Di martedì 27 aprile 2021) La procura di Tempio Pausania sta per chiedere il rinvio a giudizio, ma la vicenda dell’accusa di stupro di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, figlio del garante del M5S Beppe Grillo, e dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria si fa sempre più complicata. Proprio Beppe Grillo avrebbe chiesto “indagini conoscitive” su Silvia, la 19enne studentessa italo-svedese che ha denunciato di essere stata violentata, la notte del 17 luglio 2019. L’inchiesta “privata” di Beppe Grillo Il kite surf, le abitudini, le frequentazioni: l’intento è quello di ricostruire la personalità e i comportamenti di quella che appare sin qui la vittima. Beppe ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) La procura di Tempio Pausania sta per chiedere il rinvio a giudizio, ma la vicenda dell’didi gruppo nei confronti di Cirodel garante del M5S, e dei suoi amici Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria si fa sempre più complicata. Proprioavrebbe“indagini conoscitive” su Silvia, la 19enne studentessa italo-svedese che ha denunciato di essere stata violentata, la notte del 17 luglio 2019. L’inchiesta “” diIl kite surf, le abitudini, le frequentazioni: l’intento è quello di ricostruire la personalità e i comportamenti di quella che appare sin qui la vittima....

