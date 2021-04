Benitez: “A Napoli si può vincere. De Laurentiis un po visionario. Vi svelo un retroscena” (Di martedì 27 aprile 2021) Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di sky sport. Benitez, il cui nome è stato nelle ultime settimane accostato ancora una volta alla squadra azzurra, ha parlato del suo legame con Napoli e del rapporto con Aurelio De Laurentiis svelando anche un retroscena: “Ho un ricordo bellissimo di Napoli: abbiamo portato a casa due trofei, Coppa Italia e Supercoppa, in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. Ho un grande rapporto con i tifosi e la società. Aurelio De Laurentiis è un presidente un po’ visionario. Vi svelo un retroscena. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: Scrivi gli attaccanti”. Rafa Benitez ha poi ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 aprile 2021) Rafa, ex allenatore del, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di sky sport., il cui nome è stato nelle ultime settimane accostato ancora una volta alla squadra azzurra, ha parlato del suo legame cone del rapporto con Aurelio Desvelando anche un: “Ho un ricordo bellissimo di: abbiamo portato a casa due trofei, Coppa Italia e Supercoppa, in un periodo in cui la Juventus dominava in Italia. Ho un grande rapporto con i tifosi e la società. Aurelio Deè un presidente un po’. Viun. Quando arrivò a Londra per parlare con me, mi disse: Scrivi gli attaccanti”. Rafaha poi ...

