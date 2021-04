Beautiful | trama 27 aprile 2021 | la promessa di Katie

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 27 aprile 2021)oggi 27con la consapevolezza diche non dovrà dire nulla a nessuno della situazione di Sally. Ma riuscirà a mantenere il segreto? LadiLe nuove puntatenon sono per nulla promettenti e i problemi di salute di Sally rischiano di cambiare le sorti di tutti i protagonisti della soap. Nella puntata precedente abbiamo visto- l'unica per ora a conoscere la verità - doversi confrontare con Bill, che è rimasto scosso dal suo comportamento. Lo Spencer infatti è preoccupato per il fatto che la donna, durante la sua visita di controllo, abbia potuto sapere qualcosa di non positivo in merito allo stato di salute post intervento. In realtàLogan non è in ...