Atp Monaco 2021 | programma e ordine di gioco mercoledì 28 aprile con Zverev

Leggi su sportface

(Di martedì 27 aprile 2021) Ile l’didel torneo Atp didi Baviera, che si disputa sulla terra rossa in Germania, per qual che concerne la giornata di28. Nessun azzurro al via in questo torneo tedesco francamente privo di nomi di spicco. Tra questi c’è però Alexanderche fa finalmente il suo esordio al secondo turno contro Berankis. Di seguito campo e orario degli incontri. CENTRE COURT ore 11 (8) Millman vs Pella a seguire Cuevas vs (2) Ruud a seguire (1)vs (LL) Berankis a seguire (Q) Ivashka vs (Q) McDonald SportFace.