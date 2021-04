Alessandra Amoroso regala cuore e ‘sorrisi grandi’ in concerto su RTL 102.5

(Di martedì 27 aprile 2021) Lunedì 26 aprile è andato in onda in radiovisione su RTL 102.5 un nuovo prime time live. Questa volta la protagonista delesclusivo è statache ha cantato alcuni dei suoi più grandi successi insieme a parte della sua band. La cantante salentina è partita con La stessa e ha concluso con i suoi ultimi due brani Piuma e Sorriso Grande. Nel corso del live non è mancata una dedica importante alla sua famiglia itinerante ovvero i tecnici e tutti i suoi collaboratori, un pensiero speciale alla sua collega e amica Emma Marrone e ovviamente alla sua Big Family, un vero esercito di fan.si esibisce Live su RTL 102.5 immaginando la Big Family in presenza Durante il Prime time live di RTL 102.5, Sandrina ha donato tutto il suo, la sua ...

