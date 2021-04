Al Bano | il dramma della scomparsa di Ylenia | “Ho messo in dubbio la fede”

(Di martedì 27 aprile 2021) Ospite di “Ciao maschio”, un Ala cuore aperto sulfiglia: “Hoinla” (Getty Images)Il dolore più dilaniante e atroce che un essere umano possa provare è quello per ladi un proprio figlio: non fa eccezione neanche una star dello spettacolo italiano, l’ugola d’oro di Cellino San Marco, alias Al, il cui dolore, dopo quasi 30 anni, per latra le acque del fiume Mississippi, in circostanze mai del tutto chiarite,figliaancora lo tormenta anche perché nel corso degli anni il corpo mai ritrovato diha dato adito a speculazioni di ogni ...

Altorna a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi : 'Ho messo in dubbio la fede, mi sentivo punito'. Il cantante ha raccontato il suoalla trasmissione Ciao maschio, condotta da ...Un'esistenza fatta di sacrifici e guadagni col sudore, quella di Al, condita da intervalli o periodi di tempo in cui 'non mi sentivo me stesso' . Così, l'ex sanremese, durante la messa in onda ...Ospite di "Ciao maschio", un Al Bano a cuore aperto sul dramma della scomparsa della figlia Ylenia: "Ho messo in dubbio la fede" ...Al Bano torna a parlare della scomparsa della figlia Ylenia Carrisi: “Ho messo in dubbio la fede, mi sentivo punito”. Il cantante ha raccontato il suo dramma alla trasmissione Ciao maschio, condotta d ...