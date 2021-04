A Latina la paura della variante indiana (Di martedì 27 aprile 2021) L’ultima grande paura si chiama variante indiana. In India a causa dell’ultima mutazione del Covid-19 la situazione si è fatta gravissima: nell’ultima settimana la media dei casi giornalieri ha superato quota 300mila, i morti registrati sono più di 2.400 ogni giorno le curve epidemiologiche sono in piena salita. Non basta. Il timore dei virologi di tutto il mondo è che la nuova variante possa essere resistente a tutti i vaccini attualmente autorizzati. Una paura che, se confermata, rischia di vanificare le campagne vaccinale di tutto il mondo. I paesi sono corsi al riparo chiudendo i confini. Due giorni fa il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per vietare l’ingresso in Italia a chiunque nei precedenti 14 giorni è stato in India. Anche nel nostro paese ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) L’ultima grandesi chiama. In India a causa dell’ultima mutazione del Covid-19 la situazione si è fatta gravissima: nell’ultima settimana la media dei casi giornalieri ha superato quota 300mila, i morti registrati sono più di 2.400 ogni giorno le curve epidemiologiche sono in piena salita. Non basta. Il timore dei virologi di tutto il mondo è che la nuovapossa essere resistente a tutti i vaccini attualmente autorizzati. Unache, se confermata, rischia di vanificare le campagne vaccinale di tutto il mondo. I paesi sono corsi al riparo chiudendo i confini. Due giorni fa il ministroSalute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza per vietare l’ingresso in Italia a chiunque nei precedenti 14 giorni è stato in India. Anche nel nostro paese ...

Advertising

Arturomarsu : RT @unoscribacchino: Malati ma costretti a lavorare, paura per i braccianti sikh. Nella provincia di Latina la situazione epidemiologica è… - anulo_de : RT @unoscribacchino: Malati ma costretti a lavorare, paura per i braccianti sikh. Nella provincia di Latina la situazione epidemiologica è… - GramsciAG : RT @unoscribacchino: Malati ma costretti a lavorare, paura per i braccianti sikh. Nella provincia di Latina la situazione epidemiologica è… - Emer1678 : RT @unoscribacchino: Malati ma costretti a lavorare, paura per i braccianti sikh. Nella provincia di Latina la situazione epidemiologica è… - umanesimo : RT @unoscribacchino: Malati ma costretti a lavorare, paura per i braccianti sikh. Nella provincia di Latina la situazione epidemiologica è… -