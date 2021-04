Uccide la sorella | lei aveva contattato i medici la scorsa settimana

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQualche anno fa lasciò il gas acceso in cucina, rischiando di far saltare in aria l’intero condominio di via Rossellina a Brusciano (Napoli). Già da ieri sera le urla che provenivano dall’abitazione sono state sentite da tutti i vicini. Questa mattina l’epilogo drammatico. Sebastiano Cimitile, 54 anni, da tempo in cura al centro di igiene mentale del comune di Acerra, a pochi chilometri da Napoli, ha impugnato un coltello da cucina e ucciso laVincenza, di un anno più grande di lui. La tragedia in una palazzina popolare. Dopo l’omicidio è stato lui stesso a chiamare le forze dell’ordine. ”Correte – ha detto ai poliziotti al telefono – ho ucciso mia”. Immediato l’intervento degli agenti che hanno trovato il corpo esanime della donna al quarto piano dove Vincenzacercato di sfuggire ...

Napoli -laa coltellate e poi chiama la polizia confessando l'omicidio. E' accaduto oggi a Brusciano, nel Napoletano, dove Sebastiano Cimitile, 54enne con disturbi psichici, ha accoltellato più ...Brusciano:la, si chiude in casa e poi chiama la polizia: "Correte, l'ho ammazzata". Tragedia a Brusciano, in provincia di Napoli. Questa mattina, poco dopo le 11, un uomo ha chiamato la polizia ...Qualche anno fa lasciò il gas acceso in cucina, rischiando di far saltare in aria l’intero condominio di via Rossellina a Brusciano (Napoli). Già da ieri sera le urla che provenivano dall’abitazione s ...E' morta così Vincenza Cimitile, 54 anni, questa mattina a Brusciano intorno alle 11.00. Barricato in casa. E' accusato di omicidio Sebastiano Cimitile, 55 anni, in cura presso il locale centro di sal ...