Tragedia in Tv, muore in diretta durante il programma (Di lunedì 26 aprile 2021) Una Tragedia ha scosso Pekin Express, la versione francese dell'adventure game Pechino Express, un format molto noto e apprezzato anche in Italia. Se la versione nostrana di Costantino Della Gheradesca è stata rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia, in Francia hanno deciso di riprendere a girare ad agosto 2020 la nuova stagione, che era stata interrotta a marzo. L'edizione, filmata in Turchia, è stata però segnata da un evento fatale: non si tratta del Covid, bensì di un incidente mortale che ha coinvolto due concorrenti, i cameramen e il guidatore, quest'ultimo vittima dello schianto. La puntata in questione è stata trasmessa a metà aprile. Com'è noto, il gioco consiste nel far gareggiare alcune coppie chiamate a compiere lunghe tappe senza mezzi di locomozione e muniti di una quantità ridotta di denaro: i concorrenti, dunque, devono elemosinare ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Unaha scosso Pekin Express, la versione francese dell'adventure game Pechino Express, un format molto noto e apprezzato anche in Italia. Se la versione nostrana di Costantino Della Gheradesca è stata rinviata a data da destinarsi a causa della pandemia, in Francia hanno deciso di riprendere a girare ad agosto 2020 la nuova stagione, che era stata interrotta a marzo. L'edizione, filmata in Turchia, è stata però segnata da un evento fatale: non si tratta del Covid, bensì di un incidente mortale che ha coinvolto due concorrenti, i cameramen e il guidatore, quest'ultimo vittima dello schianto. La puntata in questione è stata trasmessa a metà aprile. Com'è noto, il gioco consiste nel far gareggiare alcune coppie chiamate a compiere lunghe tappe senza mezzi di locomozione e muniti di una quantità ridotta di denaro: i concorrenti, dunque, devono elemosinare ...

Advertising

UnioneSarda : Tragedia in #AltoAdige: bimbo di 14 mesi cade dal balcone e muore - paolochiariello : #juorno #tragedia per un bimbo caduto dal balcone - juornoit : #juorno #tragedia per un bimbo caduto dal balcone - PatoOsko : RT @actarus1070: Spero solo che i criminali che hanno portato a tutto questo possano patire le pene dell'infermo - news_modena : Tragedia a Formigine, schianto in moto: muore 25enne Sandro Gallone -