Torna sotto i 700 euro il Samsung Galaxy S21: prezzo Amazon del 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Arrivano nuovamente indicazioni apprezzabili ed interessanti per coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile portarsi a casa la versione base dello smartphone a condizioni economiche interessanti. Un’opportunità che richiede per forza di cose un approfondimento oggi 26 aprile, se pensiamo al fatto che non si raggiungevano livelli di costo del genere da molto tempo attraverso l’abbassamento del prezzo di Amazon. Quanto costa il Samsung Galaxy S21 oggi 26 aprile su Amazon Situazione in continuo divenire, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo c’è un apprezzabile sottocosto per il top di gamma Android del 2021. Dopo il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Arrivano nuovamente indicazioni apprezzabili ed interessanti per coloro che intendono acquistare unS21, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile portarsi a casa la versione base dello smartphone a condizioni economiche interessanti. Un’opportunità che richiede per forza di cose un approfondimento oggi 26, se pensiamo al fatto che non si raggiungevano livelli di costo del genere da molto tempo attraverso l’abbassamento deldi. Quanto costa ilS21 oggi 26suSituazione in continuo divenire, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo c’è un apprezzabilecosto per il top di gamma Android del 2021. Dopo il ...

