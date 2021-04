Tommaso Zorzi continua a punzecchiare Barbara d’Urso e ad Avanti un Altro Pure di Sera la fa grossa (Di lunedì 26 aprile 2021) Tommaso Zorzi continua a punzecchiare Barbara d’Urso. Lo faceva nella casa del Grande Fratello Vip 2020 indossando i suoi tacchi e imitandola e continua a farlo anche fuori ma con una differenza sostanziale. Quello che sembrava un amore destinato a regalare a Barbara d’Urso grandi ascolti si è trasformato in un vero e proprio calesse quando Tommaso Zorzi ha deciso di snobbare la sua eroina preferendo altre trasmissioni e snobbando i suoi inviti. La cosa è apparsa subito molto strana a tutti tant’è che lo stesso influencer ha risposto sui social che la sua era una scelta ponderata e che niente aveva a che fare con una guerra fredda contro la conduttrice. In particolare, Tommaso ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 26 aprile 2021). Lo faceva nella casa del Grande Fratello Vip 2020 indossando i suoi tacchi e imitandola ea farlo anche fuori ma con una differenza sostanziale. Quello che sembrava un amore destinato a regalare agrandi ascolti si è trasformato in un vero e proprio calesse quandoha deciso di snobbare la sua eroina preferendo altre trasmissioni e snobbando i suoi inviti. La cosa è apparsa subito molto strana a tutti tant’è che lo stesso influencer ha risposto sui social che la sua era una scelta ponderata e che niente aveva a che fare con una guerra fredda contro la conduttrice. In particolare,...

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi quanto sei bello questa sera? ?? #Isola #tommasozorzi - Costanzo : Un rapporto speciale e una complicità unica tra Tommaso Zorzi e Alba Parietti! ?? #MaurizioCostanzoShow… - IsolaDeiFamosi : .@tommaso_zorzi e i suoi look ???? #Isola #tommasozorzi - emicr4nia : se vi fa ridere “hai cagato” siete fan di tommaso zorzi - obyfoca : @zorzando2 @destructibless @fefynix @tommaso_zorzi Non è lui i coperti sulla tavola sono 5 il 5 ^ non si vede mai se non nascosto da Tommy -